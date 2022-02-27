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Російський снаряд влучив у житловий будинок у Харкові

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Російський снаряд влучив у житловий будинок у Харкові

Російський снаряд влучив у житловий дев’ятиповерховий будинок у Харкові. Загинула жінка, рятувальники евакуювали два десятки людей.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. На місці працюють рятувальники у посиленому режимі.

– Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку біля 20 людей. На жаль, в результаті руйнації конструктивних елементів будинку, який зазнав обстрілу, загинула літня жінка, мешканка квартири на 5-му поверсі. У підвалі будинку ховались від обстрілів біля 60 людей. Ніхто з них не постраждав, – повідомили в ДСНС.

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