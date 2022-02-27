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Факты / Украина

В подвалах могут быть люди: в Ирпене в результате обстрела горят три частных дома

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Підбитий російський танк

Сегодня, 27 февраля, в 12.21 в Ирпене Киевской области, в результате обстрелов, по улице Озерная произошло возгорание трех частных жилых домов. По предварительной информации, в подвалах могут укрываться люди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники ГСЧС Украины.

На тушение огня привлечено пять человек и одна единица специальной техники.

Колонна из 20 БТР и танков, которую украинские бойцы подрывом моста пытались заблокировать в Буче, нашла выход и направляется в направлении Святошина. Об этом сообщили в эфире спецпроекта украинских телеканалов, посвященном войне в Украине.

Источник: ГСЧС

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