Сегодня, 27 февраля, в 12.21 в Ирпене Киевской области, в результате обстрелов, по улице Озерная произошло возгорание трех частных жилых домов. По предварительной информации, в подвалах могут укрываться люди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники ГСЧС Украины.

На тушение огня привлечено пять человек и одна единица специальной техники.

Колонна из 20 БТР и танков, которую украинские бойцы подрывом моста пытались заблокировать в Буче, нашла выход и направляется в направлении Святошина. Об этом сообщили в эфире спецпроекта украинских телеканалов, посвященном войне в Украине.