Колонна из 20 БТР и танков, которую украинские бойцы подрывом моста пытались заблокировать в Буче, нашла выход и направляется в направлении Святошина.

Об этом сообщили в эфире спецпроекта украинских телеканалов, посвященном войне в Украине.

Известно, что колонна вышла на взорванный железнодорожный мост и покинула Бучу.

Уличные бои в Ирпене продолжаются.

Тем временем украинские военные уже готовятся встречать вражескую технику в Святошинском районе Киева.

– Мы нарастили очень большую группировку в Киеве для встречи оккупанта. Я думаю, что Киев станет тем пунктом назначения, из которого они домой не вернутся больше, – уверяет пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

Населению советуют не выходить на улицу и находиться в укрытии.

– Станции метро и подвалы сегодня – самое безопасное место, – добавил в комментарии УНИАН Харитон Старский.

Напомним, что утром 27 февраля в Буче местные жители бросили в колонну оккупантов, которая проехала по городу, коктейль Молотова. В итоге техника загорелась.

Затем украинские бойцы, чтобы заблокировать оккупантов, взорвали мост между Бучей и Ирпенем.

В 08.20 утра в Буче загорелся дом после того, как в него попал снаряд.

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