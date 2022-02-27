Колонна из 20 БТР и танков, которую украинские бойцы подрывом моста пытались заблокировать в Буче, нашла выход и направляется в направлении Святошина.
Об этом сообщили в эфире спецпроекта украинских телеканалов, посвященном войне в Украине.
Известно, что колонна вышла на взорванный железнодорожный мост и покинула Бучу.
Уличные бои в Ирпене продолжаются.
Тем временем украинские военные уже готовятся встречать вражескую технику в Святошинском районе Киева.
– Мы нарастили очень большую группировку в Киеве для встречи оккупанта. Я думаю, что Киев станет тем пунктом назначения, из которого они домой не вернутся больше, – уверяет пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.
Населению советуют не выходить на улицу и находиться в укрытии.
– Станции метро и подвалы сегодня – самое безопасное место, – добавил в комментарии УНИАН Харитон Старский.
Напомним, что утром 27 февраля в Буче местные жители бросили в колонну оккупантов, которая проехала по городу, коктейль Молотова. В итоге техника загорелась.
Затем украинские бойцы, чтобы заблокировать оккупантов, взорвали мост между Бучей и Ирпенем.
В 08.20 утра в Буче загорелся дом после того, как в него попал снаряд.
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