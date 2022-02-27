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Факти / Україна

У підвалах можуть бути люди: в Ірпені в результаті обстрілу горять три приватні будинки

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Підбитий російський танк

Сьогодні, 27 лютого, о 12.21 в Ірпені Київської області, внаслідок обстрілів, по вулиці Озерна сталося загоряння трьох приватних житлових будинків. За попередньою інформацією, в підвалах можуть ховатися люди.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники ДСНС України.

На гасіння вогню залучено п’ять фахівців і одна одиниця спеціальної техніки.

Колона із 20 БТРів та танків, яку українські бійці підривом мосту намагалися заблокувати в Бучі, знайшла вихід і прямує в напрямку Святошина. Про це повідомили в ефірі спецпроекту українських телеканалів, присвяченому війні в Україні.

Джерело: ДСНС

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