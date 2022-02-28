ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

Бердянский район оккупирован, есть погибший и раненый — РГА

Марта Бондаренко редактор ленты
Бердянский район оккупирован, есть погибший и раненый — РГА

По состоянию на 7 утра Бердянский район Запорожской области оккупирован российскими войсками.

Об этом сообщают в Бердянской райгосадминистрации.

Да, техника врага фиксируется в разных общинах района.

С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о так называемых рейдах оккупантов по домам в поисках телефонов.

В самом городе Бердянск во время захвата города пострадали два человека: одного убили, другого ранили. По имеющейся информации, пострадавшие — охранники предприятия Бердянские жатки.

– Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился, — говорится в сообщении.

Кроме того, ночью жители фиксировали перемещение вражеской техники по городу. Утром началось движение и в Осипенковской общине.


В общинах фиксируются проблемы со связью.

Фото: Бердянская РГА

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка