По состоянию на 7 утра Бердянский район Запорожской области оккупирован российскими войсками.

Об этом сообщают в Бердянской райгосадминистрации.

Да, техника врага фиксируется в разных общинах района.

С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о так называемых рейдах оккупантов по домам в поисках телефонов.

В самом городе Бердянск во время захвата города пострадали два человека: одного убили, другого ранили. По имеющейся информации, пострадавшие — охранники предприятия Бердянские жатки.

– Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился, — говорится в сообщении.

Кроме того, ночью жители фиксировали перемещение вражеской техники по городу. Утром началось движение и в Осипенковской общине.

В общинах фиксируются проблемы со связью.

Фото: Бердянская РГА