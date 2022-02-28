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Факти / Україна

Бердянський район окупований, є загиблий і поранений – РДА

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Бердянський район окупований, є загиблий і поранений – РДА

Станом на сьому ранку Бердянський район Запорізької області окупований російськими військами.

Про це повідомляють у Бердянській райдержадміністрації.

Так, техніка ворога фіксується в різних громадах району.

З вечора місцеві мешканці Осипенківської громади повідомляли про так звані рейди окупантів по будинках в пошуках телефонів.

У самому місті Бердянськ під час захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбили, іншого поранили. За наявною інформацією постраждалі – охоронці підприємства Бердянські жниварки.

– Бердянський відділ поліції розформований. Міська влада відмовилась від співпраці з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився, – йдеться у повідомлені.

Крім того, впродовж ночі жителі фіксували переміщення ворожої техніки містом. Зранку почався рух і в Осипенківській громаді.

В громадах фіксуються проблеми зі зв’язком.

Фото: Бердянська РДА

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