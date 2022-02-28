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Факты / Мир

Макрон провел переговоры с Путиным и призвал его немедленно прекратить обстрелы в Украине

Анастасия Гевко редактор ленты
Макрон провел переговоры с Путиным и призвал его немедленно прекратить обстрелы в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также – главой Кремля Владимиром Путиным.

Как уточняется на сайте Елисейского дворца, он призвал Путина “немедленно прекратить обстрелы” гражданского населения и обезопасить основные дороги в Украине.

Сообщается, что Путин и Макрон разговаривали 1.30 минут. У французского президента утверждают, что президент РФ “подтвердил свою готовность” к тому, чтобы прекратить огонь.

В то же время уточняется, что Макрон несколько раз поговорил с президентом Владимиром Зеленским за последние часы.

Напомним, в районе украино-белорусской границы в течение нескольких часов продолжаются переговоры между делегациями Украины и страны-агрессора.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что условия Украины на переговорах с Россией – прекращение огня и вывод всех российских войск со всей территории Украины, включая Крым.

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Фото: Getty Images

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