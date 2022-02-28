Генсек ООН закликав Росію припинити бойові дії в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час виступу на екстреному засіданні Генасамблеї організації 28 лютого закликав РФ припинити бойові дії в Україні.

– Бойові дії в Україні мають припинитись. Вони вирують у повітрі, на суші та на морі. Вони мають припинитися зараз. Російські ракети та бомбардувальники день і ніч обстрілюють українські міста. Перед лицем атак, що тривають, три мільйони жителів Києва змушені шукати притулку у своїх будинках, імпровізованих бомбосховищах і міських метро, ​​– заявив генсек ООН.

Він уточнив, що хоча російські удари, як повідомляється, спрямовані “на українські військові об’єкти”, є достовірні відомості про те, що зазнали серйозних пошкоджень житлові будинки, найважливіші об’єкти цивільної інфраструктури та інші невійськові цілі.

– Ця наростаюча шкода, яка призводить до загибелі цивільних осіб, включаючи дітей, абсолютно неприйнятна. Достатньо. Солдати повинні відійти до своїх казарм, а лідери повинні рухатися до миру, – сказав Гутерріш.

Раніше Рада Безпеки ООН запросила проведення надзвичайної сесії Генасамблеї ООН через нове військове вторгнення Росії в Україну.