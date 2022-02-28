Кабмин существенно расширил список товаров критического импорта – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров существенно расширил список товаров критического импорта.

– Его пополнили, в частности, мясо и съедобные субпродукты, молоко и молочные продукты, овощи, орехи, кофе, чай, зерновые культуры, пшеничная мука, соки, жиры и растительные масла, сахар и кондитерские изделия. Также в список был включен ряд товаров военного назначения, – рассказал Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, был создан Координационный центр по обеспечению продовольственными продуктами, лекарствами, питьевой водой и топливом, который будет работать 24/7 для обеспечения пострадавших от войны городов и регионов всем необходимым.

– Кабинет Министров, во время действия военного положения, упростил процедуру закупки товаров, работ и услуг для нужд обороны Украины, обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования государства. Такие закупки будут производиться по решению руководителя заказчика или органа управления государственным имуществом, – сообщил премьер.