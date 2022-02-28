Кабмін суттєво розширив список товарів критичного імпорту – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів суттєво розширив список товарів критичного імпорту.

– Його поповнили, зокрема, м’ясо та їстівні субпродукти, молоко та молочні продукти, овочі, горіхи, кава, чай, зернові культури, пшеничне борошно, соки, жири та олії, цукор та кондитерські вироби. Також до списку було включено низку товарів військового призначення, – розповів Шмигаль.

Крім того, за його словами, було створено Координаційний центр із забезпечення продовольчими продуктами, ліками, питною водою та паливом, який працюватиме 24/7 для забезпечення постраждалих від війни міст та регіонів усім необхідним.

– Кабінет Міністрів під час дії військового стану спростив процедуру закупівлі товарів, робіт та послуг для потреб оборони України, забезпечення життєдіяльності населення та функціонування держави. Такі закупівлі будуть проводитись за рішенням керівника замовника або органу управління державним майном, – повідомив прем’єр.