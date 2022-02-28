На Запорожье в Энергодар идет колонна Градов, танков и пехоты – мэр

В сторону Энергодара Запорожской области движется колонна российских танков, пехоты и Градов. Такую информацию сообщил мэр города Дмитрий Орлов на своем канале в Telegram.

– В сторону Энергодара идет еще одна колонна с танками, Градами и пехотой, – написал он.

По его данным, на подъезде к блокпостам находится вражеская военная техника. Он призвал жителей оставаться дома и не выходить на улицу.

Также Орлов подчеркнул, что по территории города передвигаются диверсанты.

– Всем оставаться дома. Если вы на улице – идите в укрытие, – призвал мэр.

Ранее мэр Орлов сообщил, что Энергодар и Запорожская АЭС находятся под контролем ВСУ.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал полномасштабную войну с Украиной.

Войска РФ обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.

В Украине введено военное положение, в стране объявили всеобщую мобилизацию.