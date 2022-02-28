На Запоріжжі до Енергодара йде колона Градів, танків та піхоти – мер

У бік Енергодара Запорізької області суне колона російських танків, піхоти та Градів. Таку інформацію повідомив мер міста Дмитро Орлов на своєму каналі в Telegram.

– У бік Енергодара йде ще одна колона з танками, Градами та піхотою, – написав він.

За його даними, на під’їзді до блокпоста перебуває ворожа військова техніка. Він закликав мешканців залишатися вдома та не виходити на вулицю.

Також Орлов наголосив, що територією міста пересуваються диверсанти.

– Усім залишатися вдома. Якщо ви на вулиці – йдіть у притулок, – закликав мер.

Раніше мер Орлов повідомив, що Енергодар і Запорізька АЕС під контролем ЗСУ.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабну війну з Україною.

Війська РФ обстрілюють та знищують ключові об’єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки.

В Україні запроваджено військовий стан, у країні оголосили загальну мобілізацію.