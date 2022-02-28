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Факты / Украина

Энергодар и Запорожская АЭС под контролем ВСУ: мэр города просит не верить фейкам

Валентина Летяк редактор ленты
ЗАЕС

Мэр Энергодара (Запорожская область) Дмитрий Орлов собрал фейки, которые распространяются в сети относительно обороны города, и просит доверять только официальным источникам информации, а не слухам.

— Информация, которая сегодня распространяется враждебными СМИ о захвате и установлении контроля над Энергодаром и Запорожской АЭС — ложь! – сказал чиновник.

Фейк №1. Энергодар никто и ничто не защищает.

– Энергодар готов в случае чего встретить оккупантов и отправить туда же, куда пошел “русский военный корабль”. Простите, но в условиях военного времени говорить конкретно, кто и за что отвечает, кто и где находится, кто и как защищает – мы просто не имеем права, – подчеркнул глава города.

Фейк №2. Вокруг Энергодара повсюду российские войска, которые в случае необходимости зайдут в город.

По словам Орлова, оккупанты неоднократно приближались к городу, но снова отходили. Он сообщил, что ночью от этих войск под Васильевкой почти ничего не осталось.

Фейк №3. По Энергодару беспрепятственно гуляют диверсанты и мародеры.

Мэр говорит, что вчера возле города были замечены небольшие группы ДРГ, но с ними уже разобрались. Энергодар усиленно патрулируется, все обнаруженные метки и маячки уничтожаются, а мародеры будут отвечать по законам военного времени.

Орлов также просит звонить по этим номерам в случае обнаружения подозрительных людей или предметов: 095-537-25-78, 095-43-40-579, 099-002-02-52.

В заключение мэр Энергодара попросил в соцсетях в местных группах воздержаться от распространения любой информации, которая может навредить нашим защитникам.

По состоянию на утро 28 февраля Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщает администрация станции. Сейчас в работе – три энергоблока.

– Военная часть 3042, которая охраняет Запорожскую АЭС, находится в режиме боевой готовности. Радиационный фон в районе расположения станции и в санитарно-защитной зоне — 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону, — говорится в сообщении.

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Фото: ЗАЕС

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