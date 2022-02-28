Україна отримає від США ще $54 млн гуманітарної допомоги

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про надання Україні ще $54 млн гуманітарної допомоги через новий напад Російської Федерації.

– Наше партнерство з народом України є стійким і довговічним, і ми зосереджені на насущних гуманітарних потребах України як важливої ​​частини нашої відповіді на навмисний, неспровокований та невиправданий напад Росії. Дбаючи про благополуччя простих українців, ми оголошуємо про надання гуманітарної допомоги на суму майже 54 мільйони доларів постраждалим від подальшого вторгнення Росії. Фінансування включає близько 26 мільйонів доларів від Держдепартаменту та 28 мільйонів від Агентства США з міжнародного розвитку, – сказано у заяві, опублікованій 27 лютого.

Блінкен наголосив, що Сполучені Штати є одним із найбільших гуманітарних донорів України.

З моменту вторгнення Росії в Україну вісім років тому сума допомоги від США становила майже 405 мільйонів доларів.

– Цей новий транш гуманітарної допомоги надходитиме через незалежні гуманітарні організації, які надають допомогу у відповідь на потреби з неупередженістю, гуманністю, зберігаючи нейтралітет та незалежність, – йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, гроші підуть на захист громадян та забезпечення їх харчуванням, чистою питною водою, житлом, невідкладною медичною допомогою та теплими речами.