ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна

Ворог почав штурм Херсона

Ілля Нежигай редактор стрічки
Ворог почав штурм Херсона

Почався штурм Херсона ворожими силами Російської Федерації.

Держспецзв’язку повідомляє, що за інформацією очевидців, ворог наступає зі сторони аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.

Є непідтверджені дані, що підрозділи ЗС РФ після завдання вогневої поразки зайняли Херсонський аеропорт і закріпилися на північно-західній околиці міста, зайнявши цвинтар Геологів.

Протягом вечора 28 лютого та початку ночі 1 березня у Херсоні звучала повітряна тривога.

Мер Херсона Ігор Колихаєв в ніч на 1 березня пообіцяв не здавати місто окупанту і вистояти до ранку!

Раніше в Херсонській облдержадміністрації заявляли, Херсон оточено окупаційними військами, але місто не захоплено.

Там також повідомили, що російські загарбники перекрили вулицю Івана Богуна-Лавренева, на Нафтовиків перекрили дорогу, що веде на кладовище Геологів, й зупинилися в районі спуску на Комишани.

– Там стоїть блокпост окупантів. Вони зафіксували усі свої війська у селищі Куйбишеве (Зимівник), – повідомили в Херсонській ОДА.

Інформацію про оточення міста повідомляв і голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, область якого межує з Херсонською.

Ввечері 28 лютого він заявив, що ворожі танки курсували навколо кордонів Миколаївської області, але замість атаки на Миколаїв, взяли у кільце місто Херсон.

Дивіться онлайн-карту військових дій Росії, які були розпочаті в ніч на 24 лютого проти України.

Фото: Херсонці

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка