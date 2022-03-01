Почався штурм Херсона ворожими силами Російської Федерації.

Держспецзв’язку повідомляє, що за інформацією очевидців, ворог наступає зі сторони аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.

Є непідтверджені дані, що підрозділи ЗС РФ після завдання вогневої поразки зайняли Херсонський аеропорт і закріпилися на північно-західній околиці міста, зайнявши цвинтар Геологів.

Протягом вечора 28 лютого та початку ночі 1 березня у Херсоні звучала повітряна тривога.

Мер Херсона Ігор Колихаєв в ніч на 1 березня пообіцяв не здавати місто окупанту і вистояти до ранку!

Раніше в Херсонській облдержадміністрації заявляли, Херсон оточено окупаційними військами, але місто не захоплено.

Там також повідомили, що російські загарбники перекрили вулицю Івана Богуна-Лавренева, на Нафтовиків перекрили дорогу, що веде на кладовище Геологів, й зупинилися в районі спуску на Комишани.

– Там стоїть блокпост окупантів. Вони зафіксували усі свої війська у селищі Куйбишеве (Зимівник), – повідомили в Херсонській ОДА.

Інформацію про оточення міста повідомляв і голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, область якого межує з Херсонською.

Ввечері 28 лютого він заявив, що ворожі танки курсували навколо кордонів Миколаївської області, але замість атаки на Миколаїв, взяли у кільце місто Херсон.

Дивіться онлайн-карту військових дій Росії, які були розпочаті в ніч на 24 лютого проти України.

Фото: Херсонці