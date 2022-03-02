ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

Голодные мародеры: в Ахтырке украинцы задержали 10 российских военных

Наташа Тарчевська редактор ленты
Голодные мародеры: в Ахтырке украинцы задержали 10 российских военных

2 марта в Ахтырке работники украинской полиции вместе с бойцами терробороны задержали сразу десять военных из РФ.

Доблестных путинских прихвостней поймали за мародерством: что они пытались похитить, не отмечается.

Известно, что задержание российских военных в Ахтырке проходило на территории Грунской и Комишанской ОТГ.

— Уважаемые граждане, помните: в случае обнаружения подозрительных лиц, немедленно звоните на спецлинию 102, — в очередной раз призвали полицейские.

По состоянию на 15.00 известно, что всех десятерых военных РФ уже передислоцировали.

Источник: Нацполиция

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка