2 марта в Ахтырке работники украинской полиции вместе с бойцами терробороны задержали сразу десять военных из РФ.

Доблестных путинских прихвостней поймали за мародерством: что они пытались похитить, не отмечается.

Известно, что задержание российских военных в Ахтырке проходило на территории Грунской и Комишанской ОТГ.

— Уважаемые граждане, помните: в случае обнаружения подозрительных лиц, немедленно звоните на спецлинию 102, — в очередной раз призвали полицейские.

По состоянию на 15.00 известно, что всех десятерых военных РФ уже передислоцировали.