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Факти / Україна

Голодні мародери: в Охтирці українці затримали 10 російських військових

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Голодні мародери: в Охтирці українці затримали 10 російських військових

2 березня в Охтирці працівники української поліції разом із бійцями тероборони затримали відразу десять військових з РФ.

“Доблесних” путінських посіпак спіймали за мародерством: що саме вони намагалися викрасти, не зазначається.

Відомо, що затримання російських військових проходило на території Грунської та Комишанської ОТГ.

– Шановні громадяни, пам’ятайте: у разі виявлення підозрілих осіб, негайно телефонуйте на спецлінію 102, – вкотре закликали поліцейські.

Станом на 15.00 відомо, що усіх десятьох військових РФ уже передислокували.

Джерело: Нацполіція

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