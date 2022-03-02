2 березня в Охтирці працівники української поліції разом із бійцями тероборони затримали відразу десять військових з РФ.

“Доблесних” путінських посіпак спіймали за мародерством: що саме вони намагалися викрасти, не зазначається.

Відомо, що затримання російських військових проходило на території Грунської та Комишанської ОТГ.

– Шановні громадяни, пам’ятайте: у разі виявлення підозрілих осіб, негайно телефонуйте на спецлінію 102, – вкотре закликали поліцейські.

Станом на 15.00 відомо, що усіх десятьох військових РФ уже передислокували.