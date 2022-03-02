Тяжелые бои продолжаются на Луганском направлении, уничтожен завод – председатель ОВА

По данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в среду, 2 марта, украинская армия продолжила вести тяжелые бои с российским агрессором на Луганском направлении.

– В настоящее время воины Объединенных сил крепко удерживают свои позиции и наносят урон агрессору, – подчеркнул Гайдай на своей странице в Facebook.

В то же время в районе Новотошковского враг пытался прорвать позиции украинских войск, но потерпел неудачу и отступил.

Затем российские войска предприняли попытку сбежать с поля боя, но сработали украинские артиллеристы. Таким образом была уничтожена смешанная колонна военной техники захватчиков: 1 танк, 2 бронированные машины пехоты и 2 грузовых автомобиля с личным составом.

Также в Луганской области в течение дня было обстреляно четыре громады.

Агрессоры обстреляли Лисичанск, уничтожили авиаударом Лисичанский пивной завод. Погиб один гражданский.

Внутри города снаряды попали в телевизионную вышку, строительный магазин и жилой дом.

Позднее, в 15.20, захватчики попытались пробиться в Северодонецк. Однако ВСУ отбили их атаку. В результате обстрелов в Северодонецке пострадал детский сад, в бомбоубежище которого находилось 10 человек, 8 из которых дети. Их эвакуировали.

Снаряды попали также в спортивный зал СОШ 16.

Агрессоры обстрелами повредили четыре дома, в них вылетели окна.

В Северодонецке сформировали самооборону мужчины города.

Жителей предупреждают: обстрелы продолжаются, рекомендуется оставаться рядом с укрытиями.

Команда города – в крайне тяжелой ситуации из-за неутигающих обстрелов. ГосЧС, газовики, коммунальщики и власти не могут добраться до сел, чтобы начать восстановительные работы, доставить лекарства и продукты.

– Старобельск сегодня поразил исполнением гимна, встречая вражеские танки. Своей решимостью и мужеством горожане прогнали врага из города, а медики отбили машину, которую оккупант хотел забрать, – рассказал Гайдай.

В течение дня удалось эвакуировать около тысячи человек.