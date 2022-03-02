Важкі бої продовжуються на Луганському напрямку, знищено завод – голова ОВА

За даними голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая у середу, 2 березня, українська армія продовжила вести тяжкі бої з російським агресором на Луганському напрямку.

– Наразі воїни Об’єднаних сил міцно утримують свої позиції і завдають шкоди агресору, – наголосив Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

Водночас у районі Новотошківського ворог намагався прорвати позиції українських військ, але зазнав невдачі та відступив.

Потім російські війська спробували втекти з поля бою, та спрацювали українські артилеристи. Таким чином було знищено змішану колону військової техніки загарбників: один танк, дві броньовані машини піхоти та два вантажних автомобілі з особовим складом.

Також у Луганській області протягом дня було обстріляно чотири громади.

Агресори обстріляли Лисичанськ, знищили авіаударом Лисичанський пивний завод. Загинув один цивільний.

Усередині міста снаряди потрапили в телевізійну вежу, будівельний магазин та житловий будинок.

Пізніше, о 15.20, загарбники спробували пробитися до Сєверодонецька. Проте ЗСУ відбили їхню атаку. Внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку постраждав дитячий садок, у бомбосховищі якого ховалося десятеро людей, восьмеро з них – діти. Їх евакуювали.

Снаряди потрапили також до спортивної зали ЗОШ 16.

Агресори обстрілами пошкодили чотири будинки, там вилетіли вікна.

У Сєвєродонецьку сформували самооборону чоловіки міста.

Жителів попереджають: обстріл триває, рекомендується залишатися поряд з укриттями.

Команда міста – у вкрай важкій ситуації через невпинні обстріли. ДержНС, газовики, комунальники та влада не можуть дістатися до сіл, щоб розпочати відновлювальні роботи, доставити ліки та продукти.

– Старобільськ сьогодні вразив виконанням гімну, зустрічаючи ворожі танки. Своєю рішучістю та мужністю городяни прогнали ворога із міста, а медики відбили машину, яку окупант хотів забрати, – розповів Гайдай.

Протягом дня вдалося евакуювати близько тисячі людей.