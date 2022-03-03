Участник украинской делегации для переговоров с Россией, народный депутат Давид Арахамия проинформировал, что встреча с российской стороной должна начаться через два часа.

По словам нардепа, во время второго раунда переговоров украинская делегация хочет поднять тему создания гуманитарных коридоров для помощи украинцам, страдающим от вторжения войск РФ.

– Через два часа стартуем. Программа минимум – гуманитарные коридоры. Далее, по обстоятельствам, – отметил Арахамия.

Судя по обнародованным фото, на переговоры нардеп отправился вертолетом вместе с советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Как проинформировала в комментарии журналистам вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сейчас есть две горячие точки в Украине, где страдает гражданское население: Мариуполь и Херсон. Она уточнила, что Киев обратился к Красному Кресту и требует обеспечить гуманитарные коридоры.

– Мы обратились в Красный Крест с требованием обеспечить гуманитарные колонны белым флагом. Мы сформируем необходимый гуманитарный груз: еда, лекарства. И все, что нужно, чтобы эвакуировать людей, особенно женщин и детей, мы сделаем. Нам нужен нейтральный флаг, но чтобы его получить, Россия должна согласиться на такой конвой. Россия не согласна. Искажает информацию, — подчеркнула Верещук.

Она уточнила, что с РФ непосредственно ведет переговоры Красный Крест.