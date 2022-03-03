Украинская делегация отправилась на переговоры с Россией. Они начнутся через несколько часов. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– На переговоры с РФ. Уже в вертолетах. Через пару часов начнем, — написал он в Twitter, опубликовав совместное фото с еще одним членом украинской делегации, народным депутатом Давидом Арахамией.

Со своей стороны Давид Арахамия сообщил, что второй раунд переговоров Украины и России начнется через два часа. По его словам, во время встречи стороны планируют обсудить гуманитарные коридоры, чтобы помочь населению, которое страдает от российского вторжения.

28 февраля возле реки Припять, которая является нейтральной полосой между Украиной и Беларусью, состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией.

Тогда советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил их как “тяжелые”, поскольку российская сторона все еще крайне необъективно смотрит на разрушительные процессы, запущенные ею.

По словам Подоляка, в ходе первого раунда переговоров стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения.

Президент Украины Владимир Зеленский также дал свою оценку первому этапу переговоров с российской делегацией. По его словам, пока нет такого результата, который хотела бы получить украинская сторона.

Ведь даже во время переговоров российские захватчики бомбили и обстреливали наши территории.