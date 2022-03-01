Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении дал оценку первому этапу переговоров с российской делегацией. По его словам, пока нет такого результата, который хотела бы получить украинская сторона.

Глава государства подчеркнул, что во время переговоров оккупанты бомбили и обстреливали наши территории.

— Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Тактику такую ​​мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут произойти, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров.

Президент рассказал, что стороны высказали свои позиции. Украинская делегация проанализирует услышанное, когда вернется в Киев. После этого можно будет определяться, как перейти ко второму этапу переговоров.