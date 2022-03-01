ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

Зеленский дал оценку первому этапу переговоров с Россией

Людмила Богданова редактор ленты
Зеленский дал оценку первому этапу переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении дал оценку первому этапу переговоров с российской делегацией. По его словам, пока нет такого результата, который хотела бы получить украинская сторона.

Глава государства подчеркнул, что во время переговоров оккупанты бомбили и обстреливали наши территории.

— Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Тактику такую ​​мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут произойти, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров.

Президент рассказал, что стороны высказали свои позиции. Украинская делегация проанализирует услышанное, когда вернется в Киев. После этого можно будет определяться, как перейти ко второму этапу переговоров.

– Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. Россия заявила о своих позициях. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну.

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка