У границы с Молдовой задержали восьмерых граждан, которые хотели незаконно пересечь границу.

Все они – призывного возраста (от 26 до 46 лет) и уклонялись от мобилизации в Донецкой, Днепровской, Киевской и Черкасской областях.

Задержали также их переправителя – буковинца по прозвищу Зурик, который согласился провезти уклоняющихся за €2,5 тыс.

О факте попытки незаконного пересечения границы проинформированы Нацполиция, прокуратура Черновицкой области и СБУ.

Договорились о пересечении границы за €2,5 тыс.: на границе с Молдовой задержали 8 мужчин / 4 фотографии

Напомним, что 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну с Украиной.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №69/2022 о всеобщей мобилизации.

Такое решение глава государства принял для поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба