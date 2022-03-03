У границы с Молдовой задержали восьмерых граждан, которые хотели незаконно пересечь границу.
Все они – призывного возраста (от 26 до 46 лет) и уклонялись от мобилизации в Донецкой, Днепровской, Киевской и Черкасской областях.
Задержали также их переправителя – буковинца по прозвищу Зурик, который согласился провезти уклоняющихся за €2,5 тыс.
О факте попытки незаконного пересечения границы проинформированы Нацполиция, прокуратура Черновицкой области и СБУ.
Напомним, что 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну с Украиной.
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №69/2022 о всеобщей мобилизации.
Такое решение глава государства принял для поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
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Источник: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба