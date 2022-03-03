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Факты / Украина

Президент присвоил звание Героя Украины 15 воинам, девять из них погибли в бою

Илья Нежигай редактор ленты
Президент присвоил звание Героя Украины 15 воинам, девять из них погибли в бою

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 украинским воинам.

Как заявил президент Украины, девять из которых погибли в боях.

— Все 40 миллионов – как эти 15 Героев, – сказал глава государства.

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно:

  • старшему лейтенанту Билоконю Максиму Витальевичу – участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника;
  • подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу – благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат;
  • солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу – во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника, в результате авиационного удара получил смертельное ранение;
  • младшему сержанту Несоленому Михаилу Михайловичу – погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей;
  • солдат Никончук Андрей Валерьевич – защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов;
  • лейтенанту Сапилу Виталию Романовичу – командир танкового взвода, обезвредив три десятка единиц техники врага, погиб во время авиаудара;
  • главному сержанту Сенюку Алексею Александровичу – оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72, погиб от авиаудара;
  • лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу – прикрыл отход своих при наступлении врага;
  • майору Чобану Степану Ивановичу – пилот Су-27, отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.

Также звание Героя присвоено:

  • майору Михальчуку Игорю Васильевичу – руководитель подразделения танкового батальона, уничтожил многочисленные бронемашины врага;
  • полковнику Мусиенко Сергею Николаевичу – руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии, нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении;
  • лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу – руководитель взвода танков, прикрыл выход бригады из окружения;
  • майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу – руководитель танкового батальона, вывел личный состав и технику из окружения без потерь;
  • подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу – руководитель подразделения 92-й бригады за эффективную оборону Харькова;
  • старшему лейтенанту Чавалаху Дмитрию Петровичу – за героическое участие в обороне Херсонской области.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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