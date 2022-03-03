Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 украинским воинам.
Как заявил президент Украины, девять из которых погибли в боях.
— Все 40 миллионов – как эти 15 Героев, – сказал глава государства.
Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно:
- старшему лейтенанту Билоконю Максиму Витальевичу – участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника;
- подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу – благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат;
- солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу – во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника, в результате авиационного удара получил смертельное ранение;
- младшему сержанту Несоленому Михаилу Михайловичу – погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей;
- солдат Никончук Андрей Валерьевич – защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов;
- лейтенанту Сапилу Виталию Романовичу – командир танкового взвода, обезвредив три десятка единиц техники врага, погиб во время авиаудара;
- главному сержанту Сенюку Алексею Александровичу – оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72, погиб от авиаудара;
- лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу – прикрыл отход своих при наступлении врага;
- майору Чобану Степану Ивановичу – пилот Су-27, отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.
Также звание Героя присвоено:
- майору Михальчуку Игорю Васильевичу – руководитель подразделения танкового батальона, уничтожил многочисленные бронемашины врага;
- полковнику Мусиенко Сергею Николаевичу – руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии, нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении;
- лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу – руководитель взвода танков, прикрыл выход бригады из окружения;
- майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу – руководитель танкового батальона, вывел личный состав и технику из окружения без потерь;
- подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу – руководитель подразделения 92-й бригады за эффективную оборону Харькова;
- старшему лейтенанту Чавалаху Дмитрию Петровичу – за героическое участие в обороне Херсонской области.