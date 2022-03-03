Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 украинским воинам.

Как заявил президент Украины, девять из которых погибли в боях.

— Все 40 миллионов – как эти 15 Героев, – сказал глава государства.

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно:

старшему лейтенанту Билоконю Максиму Витальевичу – участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника;

– участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника; подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу – благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат;

– благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат; солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу – во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника, в результате авиационного удара получил смертельное ранение;

– во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника, в результате авиационного удара получил смертельное ранение; младшему сержанту Несоленому Михаилу Михайловичу – погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей;

– погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей; солдат Никончук Андрей Валерьевич – защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов;

– защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов; лейтенанту Сапилу Виталию Романовичу – командир танкового взвода, обезвредив три десятка единиц техники врага, погиб во время авиаудара;

– командир танкового взвода, обезвредив три десятка единиц техники врага, погиб во время авиаудара; главному сержанту Сенюку Алексею Александровичу – оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72, погиб от авиаудара;

– оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72, погиб от авиаудара; лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу – прикрыл отход своих при наступлении врага;

– прикрыл отход своих при наступлении врага; майору Чобану Степану Ивановичу – пилот Су-27, отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.

Также звание Героя присвоено: