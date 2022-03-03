Пограничники и ВСУ вышли на линию государственной границы на Сумщине — Данилов

Украинские пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине.

Военнослужащие Государственной пограничной службы беспощадного уничтожают российских захватчиков. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Еще одна хорошая новость, по его словам, заключается в том, что российские власти ускоренно приближаются к скамье подсудимых Гаагского трибунала. Он назвал беспрецедентным для мировой истории событие, когда данные о преступлениях РФ передали в Международный уголовный суд сразу 39 стран.

Прокомментировал Алексей Данилов и общую ситуацию в регионах. По его словам, в течение суток российским захватническим войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что белорусская территория, а по некоторым данным, и ее вооруженные силы, используются в войне с Украиной.

– Осознав провал своего плана Барбароса-2022 и столкнувшись с высокоэффективной деятельностью украинских военных и ТРО, Кремль пошел на смену тактики, начав массированные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в десятках городов, таких как Киев, Чернигов, Херсон, Харьков, в частности с использованием запрещенного Женевской конвенцией вооружения. Массовой стала тактика ночных российских обстрелов жилых кварталов крупных городов, – сообщил Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что самое горячее направление суток – одесское. Но и здесь, как и по всей Украине, российских захватчиков ждут не с цветами, а с огнем, баррикадами и коктейлем Сопротивление.

Киев также продолжает героически удерживать оборону. Украинские защитники делают все, чтобы уничтожить диверсионно-разведывательные группы агрессора. Российские силы деморализованы, а украинские с каждым днем ​​все более мотивированы.

Еще одним важным событием прошедших суток Алексей Данилов назвал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам. Теперь ни один украинец не будет оставлен в беде. Помощь получают все, кто в ней нуждается.