Прикордонники та ЗСУ вийшли на лінію державного кордону на Сумщині – Данілов

Українські прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.

Військовослужбовці Державної прикордонної служби нещадного знищують російських загарбників. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Ще одна гарна новина, за його словами, полягає у тому, що російська влада прискорено наближаєтся до лави підсудних Гаазького трибуналу. Він назвав безпрецедентною для світової історії подію, коли дані щодо злочинів РФ передали до Міжнародного кримінального суду відразу 39 країн.

Прокоментував Олексій Данілов і загальну ситуацію в регіонах. За його словами, протягом доби російським загарбницьким військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків, наступ було зупинено.

Крім того, секретар РНБО зауважив, що білоруська територія, а за деякими даними, і її збройні сили, використовуются у війні з Україною.

– Усвідомивши провал свого плану Барбароса – 2022 і зіткнувшись з високоєфективною діяльністью українських військових і ТРО, Кремль пішов на зміну тактики, почавши масовані обстріли житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури у десятках міст, таких як Київ, Чернігів, Херсон, Харків, зокрема з використанням забороненого Женевською конвенцією озброєння. Масовою стала тактика нічних російських обстрілів житлових кварталів великих міст, – повідомив Данілов.

Секретар РНБО заявив, що найгарячіший напрямок доби – одеський. Але і тут, як і по всій Україні, російських загарбників чекають не з квітами, а з вогнем, барикадами і коктейлем Спротив.

Київ також продовжує героїчно тримати оборону. Українські захисники роблять все, щоб знищити диверсійно-розвідувальні групи агресора. Російські сили деморалізовані, а українські з кожним днем все більш мотивовані.

Ще однією важливою подія минулої доби Олексій Данілов назвав підписання президентом України Володимиром Зеленським указу щодо створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань. Тепер жоден українець не буде покинутий у біді. Допомогу отримують всі, хто її потребує.