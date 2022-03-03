Враг вынужден привлекать резервы: Генштаб о ситуации вокруг российского вторжения

По состоянию на 12.00 03.03.2022 относительно российского вторжения в Генштабе сообщили, что враг вынужден привлекать резервы, а для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр. Оккупанты не оставляют попыток блокировать столицу с северного и северо-западного направлений.

— Действуя коварно враг продолжает использовать мирное население в качестве живого щита, принимая заложников. Вопреки нормам Международного гуманитарного права использует при бомбардировках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности. При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам оккупантами активно используются реактивные системы залпового огня Град, Смерч и Ураган, — сообщают в Генштабе.

Оккупанты пытаются удержаться на Волынском направлении на рубеже Бегунь, Овруч, Пирожки, Разная, Украинка.

На направлении Коростеня РФ не совершает наступательных действий и имеет значительные потери.

В Северской области противник силами 41 общевойсковой армии, 90 танковой дивизии центрального военного округа ВС РФ пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч, Мена. Одновременно силами 2 БТГр продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).

Враг продолжает попытки возобновить наступательные действия в Нежинском и Прилуцком направлениях.

В Слобожанщине вражеские войска из состава 1-й танковой армии ВС РФ, 6-й и 20-й общевойсковой армии после незаконного пересечения государственной границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов Ахтырка, Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Сумском направлении противник продолжает удерживать в осаде населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Харьковском направлении противник силами до шести БТГр был вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр предположительно предпримет очередную попытку оцепить Харьков с юга.

На Сватовском направлении силами до двух БТГр, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении Изюм и закрепиться на любых рубежах. Основная причина таких действий – продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.

В Донецкой области Мариуполь устойчиво держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага – недостижимы.

На Таврическом направлении враг пытается продолжить наступление в направлении Запорожья.

Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов активно производят демонстрационные действия.

К слову, украинская делегация отправилась на переговоры с Россией, которые начнутся через несколько часов