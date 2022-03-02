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Факты / Украина / Общество

Добровольцы из 16 стран мира едут в Украину – Кулеба

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Дмитро Кулеба

Мировое сообщество объединилось и оказывает разнообразную помощь Украине: одни страны — оружие и гуманитарную помощь, другие — людей.

Об этом во время брифинга 2 марта 2022 года сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Мы мобилизовали международную антивоенную коалицию, которая уже насчитывает, по крайней мере, 86 государств и 15 международных организаций. 19 стран дают Украине оружие, несколько из них делают это впервые в своей истории, — говорит Дмитрий Кулеба.

По его словам, 10 стран предоставляют макрофинансовую помощь, 22 — гуманитарную.

— Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы плечом к плечу с украинским народом бороться против агрессора, — добавил он.

24 февраля Россия напала на Украину.

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Действия агрессора осудило мировое сообщество. Против Москвы ввели санкции, однако кремлевскую военную машину пока не удается остановить.

Источник: МИД

Фото: УНИАН

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