Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров закрыть небо, чтобы помочь Украине защититься.

This is a true People’s War for Ukraine. Putin has no chance of winning it. On this photo civilians block Russian invaders in Energodar yesterday. One of hundreds of such photos and videos. We need partners to help Ukraine defend itself. Especially in the air. Close the sky now! pic.twitter.com/Wv2uLMWrD4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022

Свой призыв он проиллюстрировал фотографией, как мирные жители 2 марта блокировали российских агрессоров в Энергодаре.

– Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов выиграть. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защититься. Особенно в воздухе. Закройте небо сейчас! – подчеркнул Дмитрий Кулеба в Twitter.

Украина требует закрыть небо, потому что именно из-за ракетных ударов по украинским городам гибнут и травмируются люди, а здания терпят разрушения.

В случае введения так называемой no-fly zone (запрещенной для полетов зоны) любая появляющаяся в нем цель сразу уничтожается силами НАТО.

Посол США в России в 2012-2014 годах Майкл Макфол предполагает, что в администрации президента США Джо Байдена вряд ли согласятся закрыть небо над Украиной, потому что боятся воевать против России и Владимира Путина.

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Источник: Дмитрий Кулеба