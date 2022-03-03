ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НАХУЙ
Факты / Украина

Закройте небо сейчас – Кулеба к украинским партнерам

Татьяна Забожко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров закрыть небо, чтобы помочь Украине защититься.

Свой призыв он проиллюстрировал фотографией, как мирные жители 2 марта блокировали российских агрессоров в Энергодаре.

– Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов выиграть. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защититься. Особенно в воздухе. Закройте небо сейчас! – подчеркнул Дмитрий Кулеба в Twitter.

Украина требует закрыть небо, потому что именно из-за ракетных ударов по украинским городам гибнут и травмируются люди, а здания терпят разрушения.

В случае введения так называемой no-fly zone (запрещенной для полетов зоны) любая появляющаяся в нем цель сразу уничтожается силами НАТО.

Посол США в России в 2012-2014 годах Майкл Макфол предполагает, что в администрации президента США Джо Байдена вряд ли согласятся закрыть небо над Украиной, потому что боятся воевать против России и Владимира Путина.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Кулеба

Фото: УНИАН

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка