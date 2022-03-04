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Факти / Україна

Блінкен та Кулеба обговорили додаткові потреби безпеки України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили дії, здійснені країнами всього світу для підтримки уряду України та українського народу.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Держдепартаменту США.

Блінкен та Кулеба також обговорили додаткові потреби України в галузі безпеки, а також економічної та гуманітарної підтримки нашої країни.

Ентоні Блінкен від імені США висловив співчуття тим, хто загинув унаслідок російської агресії на суші, на морі та у повітрі. За його словами, Кремль та його посібники будуть притягнуті до відповідальності за війну в Україні.

– Хоча Сполучені Штати сумують про втрати України, ми завжди пишаємося тим, що стоїмо на боці народу України та підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України, – йдеться у повідомленні Держдепу.

Фото: Getty Images

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