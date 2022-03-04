Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого, коли вона почала вторгнення в Україну, по 4 березня орієнтовно становлять вже 9 166 військових особового складу.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Також агресор вже втратив 251 танк, 939 бойових броньованих машин і 105 артилерійських систем.

Інші втрати ворога станом на 4 березня:

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 50;

засоби протиповітряної оборони (ППО) – 18;

літаки – 33 (уточнюється);

гелікоптери – 37 (інформація уточнюється);

автомобільна техніка – 404;

легкі швидкісні катери – 2;

цистерни – 60;

БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня – 3.

Дані щодо втрат російських загарбників уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що на дев’ятий день війни Росії проти України основні зусилля російських військових зосереджені на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах.

Але на всіх напрямках противник має втрати, демотивовані загарбники здаються в полон та кидають техніку.