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Факти / Україна

Понад 9 тис. осіб за вісім днів війни: Генштаб озвучив втрати військ РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Понад 9 тис. осіб за вісім днів війни: Генштаб озвучив втрати військ РФ

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого, коли вона почала вторгнення в Україну, по 4 березня орієнтовно становлять вже 9 166 військових особового складу.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Також агресор вже втратив 251 танк, 939 бойових броньованих машин і 105 артилерійських систем.

Інші втрати ворога станом на 4 березня:

  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 50;
  • засоби протиповітряної оборони (ППО) – 18;
  • літаки – 33 (уточнюється);
  • гелікоптери – 37 (інформація уточнюється);
  • автомобільна техніка – 404;
  • легкі швидкісні катери – 2;
  • цистерни – 60;
  • БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня – 3.

Дані щодо втрат російських загарбників уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що на дев’ятий день війни Росії проти України основні зусилля російських військових зосереджені на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах.

Але на всіх напрямках противник має втрати, демотивовані загарбники здаються в полон та кидають техніку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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