Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого, коли вона почала вторгнення в Україну, по 4 березня орієнтовно становлять вже 9 166 військових особового складу.
Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Також агресор вже втратив 251 танк, 939 бойових броньованих машин і 105 артилерійських систем.
Інші втрати ворога станом на 4 березня:
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 50;
- засоби протиповітряної оборони (ППО) – 18;
- літаки – 33 (уточнюється);
- гелікоптери – 37 (інформація уточнюється);
- автомобільна техніка – 404;
- легкі швидкісні катери – 2;
- цистерни – 60;
- БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня – 3.
Дані щодо втрат російських загарбників уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що на дев’ятий день війни Росії проти України основні зусилля російських військових зосереджені на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах.
Але на всіх напрямках противник має втрати, демотивовані загарбники здаються в полон та кидають техніку.