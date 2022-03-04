Украина получит €668 млн от Европейского инвестиционного банка

В пятницу, 4 марта, правление Европейского инвестиционного банка одобрило предоставление Украине €668 млн немедленной финансовой поддержки.

Об этом сказано в пресс-релизе ЕИБ.

Как сообщается, там осуждают жестокое и незаконное вторжение России в Украину.

Финансовую поддержку выделили в рамках программы EIB Ukraine Solidarity Urgent Response.

– Дополнительная финансовая и техническая поддержка для Украины, соседних стран и стран ЕС поможет справиться с ущербом, связанным с войной и притоком беженцев, – сказано в заявлении.

Там уточнили, что это – начальный пакет поддержки, который должен помочь украинским властям удовлетворить самые неотложные финансовые потребности, включая закупку продуктов питания, медицинского обеспечения и топлива для граждан.

Сообщается, что немедленная поддержка станет доступна в течение нескольких дней.

Это будет две ссуды, которые изначально представили для поддержки МСБ и сельскохозяйственного сектора в Украине.

Также согласовано, что ЕИБ продолжит дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности для Украины.

К ним относятся:

Финансирование критических инфраструктурных потребностей Украины через перепрофилирование обязательств инфраструктурных проектов для удовлетворения неотложных инвестиций и потребностей в реконструкции (транспорт, энергетика, развитие городов и цифровые инвестиции).

Помощь в восстановлении всего, что уничтожает российская армия, через финансирование новой критически важной экономической и социальной инфраструктуры, необходимой, как только свободная и независимая Украина будет восстановлена ​​после войны.

Также эксперты ЕИБ оценивают потребности соседних с Украиной стран и стран ЕС, которые принимают беженцев из Украины, или пострадали от войны иным образом.

– Этот пакет ЕИБ является демонстрацией твердой солидарности ЕС с Украиной, когда страна сталкивается с огромными потребностями. Это обеспечит немедленную ликвидность украинского правительства в борьбе против незаконной и жестокой агрессии России, – сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.