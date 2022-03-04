Україна отримає €668 млн від Європейського інвестиційного банку

У п’ятницю, 4 березня, правління Європейського інвестиційного банку схвалило надання Україні 668 млн євро негайної фінансової підтримки.

Про це йдеться у пресрелізі ЄІБ.

Як повідомляється, там засуджують жорстоке та незаконне вторгнення Росії в Україну.

Фінансову підтримку виділили у рамках програми EIB Ukraine Solidarity Urgent Response.

– Додаткова фінансова та технічна підтримка для України, сусідніх країн та країн ЄС допоможе впоратися зі збитками, пов’язаними з війною та припливом біженців, – сказано у заяві.

Там уточнили, що це – початковий пакет підтримки, який має допомогти українській владі задовольнити найнагальніші фінансові потреби, включаючи закупівлю продуктів харчування, медичного забезпечення та палива для громадян.

Повідомляється, що негайна підтримка буде доступна протягом кількох днів.

Це буде дві позички, які від початку представили для підтримки МСБ та сільськогосподарського сектору в Україні.

Також узгоджено, що ЄІБ продовжить подальші ініціативи у рамках надзвичайного пакету солідарності для України.

До них відносяться:

Фінансування критичних інфраструктурних потреб України через перепрофілювання зобов’язань інфраструктурних проектів для задоволення невідкладних інвестицій та потреб у реконструкції (транспорт, енергетика, розвиток міст та цифрові інвестиції).

Допомога у відновленні всього, що знищує російська армія, через фінансування нової критично важливої ​​економічної та соціальної інфраструктури, необхідної, як тільки вільна та незалежна Україна буде відновлена ​​після війни.

Також експерти ЄІБ оцінюють потреби сусідніх з Україною країн та країн ЄС, які приймають біженців з України або постраждали від війни іншим чином.

– Цей пакет ЄІБ є демонстрацією жорсткої солідарності ЄС з Україною, коли країна стикається з величезними потребами. Це забезпечить негайну ліквідність українського уряду у боротьбі проти незаконної та жорстокої агресії Росії, – сказав виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.