Позиция российской стороны на переговорах с Украиной является жесткой, но президент Владимир Зеленский не согласится ни на какие уступки, которые могли бы нанести вред нашему государству.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на совместной пресс-конференции с главой фракции Слуга народа Давидом Арахамией.

– Позиция России жесткая. Понятно. Будь она у них мягкой, они бы не нападали на Украину. Но позиция верховного главнокомандующего Украины и Украины в целом тоже жесткая. Поэтому переговоры будут проходить тяжело. Но они будут идти… Зеленский точно не пойдет ни на какие уступки, которые могут так или иначе унизить нашу борьбу, которая сегодня ведется в Украине за ее территориальную целостность и свободу, — подчеркнул Подоляк.

Он заверил, что президент Украины ясно понимает те границы, которые наше государство не может переходить во время переговоров с РФ.

Подоляк отметил, что позиция нашего государства в переговорном процессе с Россией усилена западными партнерами. По его словам, Киев ясно понимает мотивы представителей делегации РФ.

– Делегация Украины четко понимает психологическое состояние тех, с кем мы работаем, какие у них есть цели, на какие интеллектуальные основы они опираются. То есть что они понимают про Украину, а что нет. Нам, в принципе, достаточно комфортно работать, понимая мотивы РФ, – рассказал он.