Позиція російської сторони на переговорах з Україною є жорсткою, але президент Володимир Зеленський не погодиться на жодні поступки, які б могли завдати шкоди нашій державі.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на спільній пресконференції з главою фракції Слуга народу Давидом Арахамією.

– Позиція Росії жорстка. Зрозуміло. Якби вона була у них м’якою, вони б не нападали на Україну. Але позиція верховного головнокомандувача України та України загалом також жорстка. Тому переговори проходитимуть важко. Але вони йтимуть… Зеленський точно не піде на жодні поступки, які можуть так чи інакше принизити нашу боротьбу, яка сьогодні відбувається в Україні за її територіальну цілісність та свободу, – наголосив Подоляк.

Він запевнив, що президент України чітко розуміє ті межі, які наша держава не може переходити під час переговорів з РФ.

Подоляк зазначив, що позиція нашої держави в переговорному процесі з Росією посилена західними партнерами. За його словами, Київ чітко розуміє мотиви представників делегації РФ.

– Делегація України чітко розуміє психологічний стан тих, з ким ми працюємо, які у них є цілі, на які інтелектуальні засади вони спираються. Тобто що вони розуміють про Україну, а що ні. Нам, у принципі, досить комфортно працювати, розуміючи мотиви РФ, – розповів він.