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Факты / Украина

Из-за военной формы отца: под Киевом захватчики взяли в плен мужчину

Анастасия Гевко редактор ленты
Из-за военной формы отца: под Киевом захватчики взяли в плен мужчину

В субботу, 5 марта, российские военные незаконно арестовали мужчину в селе Андреевка под Макаровым в Киевской области. Причиной его захвата стало то, что в его доме нашли военную форму, которая принадлежит его отцу.

Сообщается, что Андрей Глазунов – 27-летний ИТ-специалист, который не имеет никакого отношения к военной деятельности. 

Он – сын декана информационных технологий Национального университета биоресурсов и природопользования Елены Глазуновой.

– Во время незаконного и беззастенчивого обыска домов в селе российские оккупанты захватили помещение, в котором находился Андрей. Они забрали компьютер и телефон, а когда наткнулись на военную форму отца, незаконно арестовали молодого человека. Пока неизвестно, куда забрали Андрея и где его скрывают, – сообщили в пресс-службе Минобразования.

Руководство учебного заведения заявило, что уже обратилось к представительству ООН с просьбой посодействовать освобождению Глазунова из плена.

– Сын за отца не отвечает, если обычно эти слова о чем-то говорят российским оккупантам! Варвары, орки, изверги игнорируют все писаные и неписаные правила ведения военных действий. Мать пленника остается в бомбоубежище и со слезами на глазах верит в возвращение сына, – говорится в заявлении.

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