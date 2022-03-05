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Факти / Україна

Через військову форму батька: під Києвом загарбники взяли в полон чоловіка

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Через військову форму батька: під Києвом загарбники взяли в полон чоловіка

У суботу, 5 березня, російські військові незаконно заарештували чоловіка у селі Андріївка під Макаровим у Київській області. Причиною його захоплення стало те, що у його будинку знайшли військову форму, яка належить його батькові.

Повідомляється, що Андрій Глазунов – 27-річний ІТ-фахівець, який не має жодного стосунку до воєнної діяльності.

Він – син декана інформаційних технологій Національного університету біоресурсів та природокористування Олени Глазунової.

– Під час незаконного та безсоромного обшуку будинків у селі російські окупанти захопили приміщення, в якому знаходився Андрій. Вони забрали комп’ютер і телефон, а коли натрапили на військову форму батька, незаконно заарештували молоду людину. Поки що невідомо, куди забрали Андрія та де його приховують, – повідомили у пресслужбі Міносвіти.

Керівництво навчального закладу заявило, що вже звернулося до представництва ООН із проханням посприяти звільненню Глазунова з полону.

– Син за батька не відповідає, якщо зазвичай ці слова про щось говорять російським окупантам! Варвари, орки, нелюди ігнорують усі писані та неписані правила ведення воєнних дій. Мати бранця залишається в бомбосховищі та зі сльозами на очах вірить у повернення сина, – йдеться у заяві.

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