Через військову форму батька: під Києвом загарбники взяли в полон чоловіка

У суботу, 5 березня, російські військові незаконно заарештували чоловіка у селі Андріївка під Макаровим у Київській області. Причиною його захоплення стало те, що у його будинку знайшли військову форму, яка належить його батькові.
Повідомляється, що Андрій Глазунов – 27-річний ІТ-фахівець, який не має жодного стосунку до воєнної діяльності.
Він – син декана інформаційних технологій Національного університету біоресурсів та природокористування Олени Глазунової.
– Під час незаконного та безсоромного обшуку будинків у селі російські окупанти захопили приміщення, в якому знаходився Андрій. Вони забрали комп’ютер і телефон, а коли натрапили на військову форму батька, незаконно заарештували молоду людину. Поки що невідомо, куди забрали Андрія та де його приховують, – повідомили у пресслужбі Міносвіти.
Керівництво навчального закладу заявило, що вже звернулося до представництва ООН із проханням посприяти звільненню Глазунова з полону.
– Син за батька не відповідає, якщо зазвичай ці слова про щось говорять російським окупантам! Варвари, орки, нелюди ігнорують усі писані та неписані правила ведення воєнних дій. Мати бранця залишається в бомбосховищі та зі сльозами на очах вірить у повернення сина, – йдеться у заяві.