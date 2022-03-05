4 березня Володимир Путін підписав закон, який передбачає кримінальну відповідальність за “фейки” щодо дій російської армії в Україні. Про це пише Інтерфакс, посилаючись на прес-службу Кремля.
Закон доповнює собою Кримінальний кодекс РФ статтею 207.3, що вводить покарання за поширення “завідомо неправдивої інформації про діяльність збройних сил РФ” і за “дискредитацію використання російських військ”.
Покарання варіюється від штрафу в розмірі півтора мільйонів рублів до 15 років за ґратами.
Раніше болгарський медіаексперт та журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що в Росії залишилося ресурсів на війну до неділі. Після цього на загарбників чекає крах.
За словами Грозєва, наступноготижня на Росію чекають санкції, масштабу яких “ми раніше ще не бачили”, і вони торкнуться навіть Путіна.
Фото: Офіційний сайт Кремля