Армію РФ чекає крах, ресурсів залишилося до неділі – розслідувач Bellingcat

Болгарський медіаексперт та журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що в Росії залишилося ресурсів на війну до неділі. Після цього на загарбників чекає крах.

– Виходячи з поведінки армії та уповільнення певних підступів, можна зробити висновок, що резерви у них закінчаться до неділі. Через почуття наближення краху та програшу армія РФ може посилити поведінку найближчими днями, – сказав журналіст.

Христо Грозєв зазначив, що першочерговою стратегією армії РФ був бліцкріг та взяття Києва за два-три дні.

– Оскільки не вийшов бліцкріг з мінімальними витратами, вони вирішили, що репутаційна ціна для них не важлива, і пішли на масові розстріли населення. Тому видання Bellingcat направило свою діяльність на те, щоб архівувати та підраховувати всі докази порушень людських прав та військових злочинів РФ, – розповів медіаексперт.

За словами Грозєва, наступного тижня на Росію чекають санкції, масштабу яких “ми раніше ще не бачили”, і вони торкнуться навіть Путіна.

Також Христо додав, що є 30% вірогідності того, що НАТО закриє небо над Україною.