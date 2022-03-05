Режим прекращения огня не подтверждает на всем пути эвакуации мирных жителей из Мариуполя. В настоящее время с российскими войсками продолжаются переговоры.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

— По состоянию на 10:55 подтверждение тишины получили только на территории Донецкой области. Далее по маршруту, в Запорожской области, ведутся бои, — отметил Павел Кириленко.

По его словам, идут переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения из Мариуполя.

А еще глава ОГА призвал людей получать информацию только из официальных источников.я

ОБНОВЛЕНО в 12.45:

В Мариупольском горсовете сообщили, что из-за того, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжает обстрелы самого города и его окрестностей, в настоящее время эвакуация населения невозможна и переносится.

Дополнительную информацию об эвакуации предоставят в ближайшее время.

– Сейчас продолжаются переговоры с РФ по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора, – говорится в сообщении.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что из Мариуполя и Волновахи откроют гуманитарные коридоры для гражданских.