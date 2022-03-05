Режим припинення вогню не має підтвердження на всьому шляху евакуації мирних жителів із Маріуполя. Наразі із російськими військами тривають переговори.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– Станом на 10.55 підтвердження тиші отримали лише на території Донецької області. Далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точаться бої, – зазначив Павло Кириленко.

За його словами, наразі йдуть переговори із російською стороною про підтвердження режиму тиші по усьому маршруту евакуації мирного населення із Маріуполя.

А ще голова ОДА закликав людей отримувати інформацію лише з офіційних джерел.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що з Маріуполя та Волновахи відкриють гуманітарні коридори для цивільних.