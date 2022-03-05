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Факти / Україна

На маршруті евакуації з Маріуполя немає режиму тиші – голова ОДА

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На маршруті евакуації з Маріуполя немає режиму тиші – голова ОДА

Режим припинення вогню не має підтвердження на всьому шляху евакуації мирних жителів із Маріуполя. Наразі із російськими військами тривають переговори.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– Станом на 10.55 підтвердження тиші отримали лише на території Донецької області. Далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точаться бої, – зазначив Павло Кириленко.

За його словами, наразі йдуть переговори із російською стороною про підтвердження режиму тиші по усьому маршруту евакуації мирного населення із Маріуполя.

А ще голова ОДА закликав людей отримувати інформацію лише з офіційних джерел.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що з Маріуполя та Волновахи відкриють гуманітарні коридори для цивільних.

Фото: УНІАН

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