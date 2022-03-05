У місті Новопсков поранені троє українців, які, будучи беззбройними, намагалися зупинити російських агресорів, що відкрили вогонь.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

– Троє постраждалих, всі в лікарні. Ми захищаємося від справжніх звірів! Їм байдуже, хто навпроти. У ворога абсолютно немає ані здорового глузду, ані жалю, – написав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 березня, російські війська порушили домовленості про режим тиші і обстріляли місто Волноваху, звідки 5 березня мали евакуювати мирних жителів. Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Джерело: Сергій Гайдай