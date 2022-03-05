Российские войска нарушили договоренности о режиме тишины и обстреляли город Волноваха, откуда 5 марта должны были эвакуировать мирных жителей.

Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

– В 11.45 Российская Федерация начала обстрел города Волноваха с тяжелого вооружения. Как вы знаете, с 9.00 5 марта у нас была предварительная договоренность о том, что мы создадим два гуманитарных коридора – Волноваха и Мариуполь. Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности и даже при посредничестве Красного Креста не сдержала взятые на себя обязательства и обстреливает город Волноваха, — заявила министр.

Ирина Верещук добавила, что в направлении Мариуполь — Запорожье ведутся бои в районе населенных пунктов Пологи — Орехово, которые делают невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье.

Министр призвала российскую сторону прекратить обстрелы, вернуться к режиму прекращения огня и дать возможность сформировать колонны гуманитарного коридора, чтобы дети, женщины и пожилые люди смогли уехать с этой территории.

Также она обратилась к РФ и призвала дать возможность Украине направить гуманитарные грузы из Днепра и Запорожья.

5 марта была запланирована эвакуация мирного населения из Мариуполя и Волновахи. Но в Мариупольском городском совете были вынуждены ее перенести, поскольку российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжает обстрел как самого Мариуполя, так и его окрестностей.

Фото: Ирина Верещук