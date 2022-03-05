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Факты / Украина

Украинцы не собираются сдаваться. Зинченко рассказал о войне с РФ

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Украинцы не собираются сдаваться. Зинченко рассказал о войне с РФ

Защитник “Манчестер Сити” Александр Зинченко, вышедший накануне на поле матча Кубка Англии в капитанской повязке, эмоционально рассказал BBC о своем отношении к войне в Украине. Он поблагодарил мир за поддержку нашего государства, а также заверил – его нация будет бороться до конца.

Я знаю менталитет своего народа. Они скорее умрут, но не сдадутся, – сказал Зинченко.

Футболист также рассказал, что если бы не его жена и маленькая дочь, он вернулся бы в Украину, чтобы защищать ее.

Но даже будучи в Лондоне спортсмен продолжает выполнять свою миссию, котороя заключается в донесении миру правды:

Я могу показать вам миллион фотографий и видео того, что они сейчас делают. Я могу показать вам каждый город в моей стране, который они разрушили…

Зинченко также выразил глубокое разочарование своими российскими коллегами, которые молчат о войне с Украиной или даже оправдувают ее.

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Ранее мы рассказывали, что большинство опрошенных американцев выступают за введение бесполетной зоны над Украиной.

Также, по данным Reuters/Ipsos, 80% американцев считают, что США должны прекратить покупать российскую нефть.

Фото: zinchenko_96

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