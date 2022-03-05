Захисник “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко, який напередодні вийшов на поле матчу Кубку Англії у капітанській пов’язці, емоційно розповів BBC про своє ставлення до війни в Україні. Він подякував світові за підтримку нашої держави, а також запевнив – його нація боротиметься до кінця.

Я знаю менталітет свого народу. Вони швидше помруть, але не здадуться, – сказав Зінченко.

Футболіст також розповів, що якби не його дружина й маленька донечка, він би повернувся в Україну, щоб захищати її.

Але навіть будучи в Лондоні спортсмен продовжує виконувати свою місію, яка полягає у донесенні світові правди:

Я можу показати вам мільйон фотографій та відео того, що вони зараз роблять. Я можу показати вам кожне місто у моїй країні, яке вони зруйнували…

Зінченко також висловив глибоке розчарування своїми російськими колегами, які мовчать про війну з Україною або навіть виправдовують її.

Раніше ми розповідали, що більшість опитаних американців виступають за запровадження безпольотної зони над Україною.

Також за даними Reuters/Ipsos, 80% американців вважають, що США повинні припинити купувати російську нафту.

Фото: zinchenko_96