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Факти / Україна

Понад 74% американців підтримують закриття неба над Україною

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Понад 74% американців підтримують закриття неба над Україною

Більшість опитаних американців, а саме понад 74% вважають, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО мають запровадити безпольотну зону над Україною. Такими є дані опитування Reuters/Ipsos, що відбулося у четвер і пʼятницю, 3 і 4 березня.

Також 80% американців вважають, що США повинні припинити купувати російську нафту.

Опитування проводилося онлайн англійською мовою на всій території США. Соціологи отримали відповіді 831 дорослого, імовірна похибка становить 4%.

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Раніше Володимир Зеленський розкритикував засідання саміту НАТО, на якому було ухвалено рішення відмовити у закритті неба над Україною.

Президент також заявив, що Україна вважає таке рішення країн НАТО – самогіпнозом, коли держави-учасниці Альянсу самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО.

Фото: Unsplash

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