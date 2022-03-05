Більшість опитаних американців, а саме понад 74% вважають, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО мають запровадити безпольотну зону над Україною. Такими є дані опитування Reuters/Ipsos, що відбулося у четвер і пʼятницю, 3 і 4 березня.

Також 80% американців вважають, що США повинні припинити купувати російську нафту.

Опитування проводилося онлайн англійською мовою на всій території США. Соціологи отримали відповіді 831 дорослого, імовірна похибка становить 4%.

Раніше Володимир Зеленський розкритикував засідання саміту НАТО, на якому було ухвалено рішення відмовити у закритті неба над Україною.

Президент також заявив, що Україна вважає таке рішення країн НАТО – самогіпнозом, коли держави-учасниці Альянсу самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО.