Російські війська порушили домовленості про режим тиші і обстріляли місто Волноваху, звідки 5 березня мали евакуювати мирних жителів.

Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Об 11.45 Російська Федерація почала обстріл міста Волновахи з важкого озброння. Як ви знаєте, з 9.00 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарні коридори – Волноваха і Маріуполь. Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості і навіть за посередництва Червоного Хреста не дотрималась взятих на себе зобов’язань і обстрілює місто Волноваха, – заявила міністр.

Ірина Верещук додала, що у напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої в районі населених пунктів Пологи – Оріхове, які унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

Міністр закликала російську сторону припинити обстріли, повернутися до режиму припинення вогню і дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору, щоб діти, жінки і літні люди змогли виїхати з цієї території.

Також вона звернулася до РФ і закликала дати можливість Україні направити гуманітарні вантажі з Дніпра та Запоріжжя.

На 5 березня була запланована евакуація мирного населення з Маріуполя та Волновахи. Але у Маріупольській міській раді були вимушені її перенести, оскільки російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць.

Фото: Ірина Верещук