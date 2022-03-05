Обновлено в 12.42. Мариупольский городской совет сообщил, что эвакуация мирного населения переносится в связи с тем, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжила обстрел как самого Мариуполя, так и его окрестностей.

Всех мариупольцев просят расходиться и направляться к местам укрытия. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время.

5 марта в Мариуполе и Волновахе должна была начаться эвакуация мирного населения.

Ожидалось, что с 9.00 до 16.00 будет действовать режим тишины. В этот период жителей планировали вывозить по следующему маршруту гуманитарного коридора: Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация должна была происходить муниципальными автобусами. Для этого определили три точки сбора:

Спортивный комплекс Ильичевец (пр. Нахимова, 53);

Драмтеатр (Театральная площадь, 1);

Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Маршрут гуманитарного коридора для Волновахи должен был быть таким: Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Днепр, Запорожье.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что через гуманитарные коридоры из Мариуполя планируют вывезти более 200 тыс. человек, а из Волновахи – более 15 тыс. человек.

По ее словам, Красный Крест обеспечивает гарантии режима прекращения огня и будет присутствовать во главе колонны.

Источник: Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко