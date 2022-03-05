Российский враг активных боевых действий не ведет, а совершает маневры для укрепления позиций.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, враг пытается пополнить свои запасы, а именно боекомплекты, топливо и прочее.

– Была попытка прийти в аэропорт Кульбакино (Николаев – Ред.), но там находятся наши войска. Кроме того, с утра наши войска нанесли очень мощный удар по противнику под Херсоном, — сказал Арестович.

По его словам, жители Херсона отобрали у российских военных БТР и гоняют на нем с украинским флагом по городу.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за девять дней полномасштабных военных действий в Украине боевые потери России уже превысили 10 тыс. человек.

Кроме того, украинская армия уничтожила 39 самолетов (данные еще уточняются), 40 вертолетов (информация уточняется), 409 единиц автомобильной техники, 2 легких скоростных катера, 60 цистерн с ГСМ и три беспилотника (БПЛА) оперативно-тактического уровня.