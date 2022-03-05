За девять дней полномасштабных военных действий в Украине боевые потери России уже превысили 10 тыс. человек.

Обновленные данные потерь врага обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери вражеских войск с момента полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, и по 5 марта ориентировочно составили:

• более 10 тыс. человек личного состава;

• 269 танков;

• 945 боевых бронированных машин;

• 105 артиллерийских систем;

• 50 РСЗО (реактивных систем залпового огня);

• 19 единиц средств ПВО (противовоздушной обороны).

Кроме того, украинская армия уничтожила 39 самолетов (данные еще уточняются), 40 вертолетов (информация уточняется), 409 единиц автомобильной техники, 2 легких скоростных катера, 60 цистерн с ГСМ и три беспилотника (БПЛА) оперативно-тактического уровня.

В Генштабе подчеркнули, что эти данные уточняются, поскольку подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Как сегодня сообщил министр обороны Алексей Резников, на десятый день с момента полномасштабного вторжения в Украину ресурсы российских войск заканчиваются. В то же время украинская армия держит рубежи и переходит в контрнаступление.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также проинформировал, что российский агрессор несет существенные потери на всех операционных направлениях, а украинские военные перехватили тактическую инициативу.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ