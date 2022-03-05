За девять дней полномасштабных военных действий в Украине боевые потери России уже превысили 10 тыс. человек.
Обновленные данные потерь врага обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери вражеских войск с момента полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, и по 5 марта ориентировочно составили:
• более 10 тыс. человек личного состава;
• 269 танков;
• 945 боевых бронированных машин;
• 105 артиллерийских систем;
• 50 РСЗО (реактивных систем залпового огня);
• 19 единиц средств ПВО (противовоздушной обороны).
Кроме того, украинская армия уничтожила 39 самолетов (данные еще уточняются), 40 вертолетов (информация уточняется), 409 единиц автомобильной техники, 2 легких скоростных катера, 60 цистерн с ГСМ и три беспилотника (БПЛА) оперативно-тактического уровня.
В Генштабе подчеркнули, что эти данные уточняются, поскольку подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Как сегодня сообщил министр обороны Алексей Резников, на десятый день с момента полномасштабного вторжения в Украину ресурсы российских войск заканчиваются. В то же время украинская армия держит рубежи и переходит в контрнаступление.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также проинформировал, что российский агрессор несет существенные потери на всех операционных направлениях, а украинские военные перехватили тактическую инициативу.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ